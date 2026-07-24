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Царьград

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"Работа.ру": Срок закрытия вакансий в строительстве сократился до 12 дней

"Работа.ру": Срок закрытия вакансий в строительстве сократился до 12 дней

В 2026 году в России медианный срок закрытия вакансий в строительстве достиг 12 дней, тогда как поиск проектировщиков и сметчиков может занять до трех месяцев, заявили в "Работа.

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