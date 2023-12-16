Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Анатолий Савочкин
    Да, ударить по кошельку, а потом и по морде... Каждого...Можем ли мы удари...
  • Vasily Golov
    Есть государство Азербайджан и там добавляют Оглы к отчеству.Это значит СЫН.Есть государство Российская Федерация и н...Депутат думы ХМАО...
  • Вадим Кузнецов
    Все бы хорошо.... Но есть два момента: Первое: в свое время в Германии, когда там РАФовцы тамошних Дорогих Товарищей ...7 лет колонии за ...

7 лет колонии за комментарий в поддержку терроризма для студента Антона

7 лет колонии за комментарий в поддержку терроризма для студента Антона

Политика Игоря Таланцева Поддержка терроризма остается поддержкой, даже если человек просто оставляет короткий комментарий в телеграме.

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Комментарии
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Александр Григоров
Веревка по ней плачет
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2 час.
alik3456 Джексон
За тупость медали дают...
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1 час.
Вадим Кузнецов
Все бы хорошо.... Но есть два момента: Первое: в свое время в Германии, когда там РАФовцы тамошних Дорогих Товарищей из СС обнуляли, была чудесная формулировка, для вынесения приговора с реальным сроком: &quot;Подозрение в намерении поддержать террористов&quot;. А мы живем в России, у нас любая страшная сказка мгновенно становится былью. Не хотелось бы. Второе: а кто будет выносить приговоры? Судья Елена Хахалева или судья Марина Сырова? Прежде чем учинять такие репрессии, нужно что-то с нашим судейским корпусом, а то эти &quot;судьи&quot; вреда стране и государству нанесут гораздо больше, чем любые террористы.
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25 мин.

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