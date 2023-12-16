7 лет колонии за комментарий в поддержку терроризма для студента Антона

Вадим Кузнецов

Все бы хорошо.... Но есть два момента: Первое: в свое время в Германии, когда там РАФовцы тамошних Дорогих Товарищей из СС обнуляли, была чудесная формулировка, для вынесения приговора с реальным сроком: "Подозрение в намерении поддержать террористов". А мы живем в России, у нас любая страшная сказка мгновенно становится былью. Не хотелось бы. Второе: а кто будет выносить приговоры? Судья Елена Хахалева или судья Марина Сырова? Прежде чем учинять такие репрессии, нужно что-то с нашим судейским корпусом, а то эти "судьи" вреда стране и государству нанесут гораздо больше, чем любые террористы.