Политика Игоря Таланцева Поддержка терроризма остается поддержкой, даже если человек просто оставляет короткий комментарий в телеграме.
7 лет колонии за комментарий в поддержку терроризма для студента Антона
Комментарии
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Александр Григоров
Веревка по ней плачет
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2 час.
alik3456 Джексон
За тупость медали дают...
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1 час.
Вадим Кузнецов
Все бы хорошо.... Но есть два момента: Первое: в свое время в Германии, когда там РАФовцы тамошних Дорогих Товарищей из СС обнуляли, была чудесная формулировка, для вынесения приговора с реальным сроком: "Подозрение в намерении поддержать террористов". А мы живем в России, у нас любая страшная сказка мгновенно становится былью. Не хотелось бы. Второе: а кто будет выносить приговоры? Судья Елена Хахалева или судья Марина Сырова? Прежде чем учинять такие репрессии, нужно что-то с нашим судейским корпусом, а то эти "судьи" вреда стране и государству нанесут гораздо больше, чем любые террористы.
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25 мин.
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