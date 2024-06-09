Бывшему игроку «Что? Где? Когда?» Аскерову грозит уголовное дело

В отношении бывшего участника игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело по факту нарушения правил деятельности иностранного агента.
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