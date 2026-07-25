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Аргументы и Факты

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Доктор Вялов объяснил, почему завтрак должен содержать жиры

Доктор Вялов объяснил, почему завтрак должен содержать жиры

Завтрак не может считаться полноценным без жиров, сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов.По его словам, жирные продукты должны присутствовать в завтраке, поскольку они способствуют утилизации выработанной за ночь желчи.

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