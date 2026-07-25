Доктор Вялов объяснил, почему завтрак должен содержать жиры

Завтрак не может считаться полноценным без жиров, сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов.По его словам, жирные продукты должны присутствовать в завтраке, поскольку они способствуют утилизации выработанной за ночь желчи.
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