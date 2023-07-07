Как я писал ранее, в доме Пригожина силовиками был проведён обыск и в открытые ресурсы были выложены фото убранства и обстановки помещенийНа мой скромный, возможно ошибочный взгляд, те, кто выложил фото в СМИ нарушил сразу две статьи уголовного кодекса Российской Федерации: Разглашение тайны следствия статья 161 УК РФ / Вторжение в личную жизнь статья 137 УК РФ.
Парадный китель Пригожина
Комментарии
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В С
Заслужил.
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10 час.
Вадим Кузнецов
За исключением одной мелочи (не китель на фото, а пиджак) полностью согласен с автором. И в первую очередь о нарушении закона РФ теми, опубликовал фото.
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5 час.
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