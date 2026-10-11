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Запрет для 650 тысяч ветеранов: ЕС готовит новый визовый удар по россиянам

Запрет для 650 тысяч ветеранов: ЕС готовит новый визовый удар по россиянам

БРЮССЕЛЬ, 11 октября, ФедералПресс. Европейская комиссия готовит план по существенному ужесточению визового режима для граждан России, который может вступить в силу с января 2027 года.

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