Запрет для 650 тысяч ветеранов: ЕС готовит новый визовый удар по россиянам

БРЮССЕЛЬ, 11 октября, ФедералПресс. Европейская комиссия готовит план по существенному ужесточению визового режима для граждан России, который может вступить в силу с января 2027 года.
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