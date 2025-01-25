В центре Краснодара одновременно загорелись три ресторана

Вечером в субботу в центре Краснодара сразу в нескольких ресторанах произошли возгорания.По информации из Telegram-канала муниципального центра управления городом, первым в 22:27 загорелся ресторан «МясоLove» на улице Красной, 109.
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