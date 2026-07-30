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Режиссёр «Непокоя» Леонид Шмельков — об отеле, из которого невозможно уехать, тревоге и любви к людям

Режиссёр «Непокоя» Леонид Шмельков — об отеле, из которого невозможно уехать, тревоге и любви к людям

30 июля в прокат вышел анимационный фильм «Непокой» — полнометражный дебют художника Леонида Шмелькова, который много лет преподавал в студии «Шар», работал с Людмилой Петрушевской и показывал короткометражки по всему миру: в 2014 году его «Мой личный лось» получил специальный приз секции Generation Kplus Берлинского кинофестиваля.

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