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Газета «Культура»

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В Бразилии завершилась Международная школа ГИТИСа

В Бразилии завершилась Международная школа ГИТИСа

В Сан-Паулу, на площадке Театральной школы Макунаима, завершилась Международная школа ГИТИСа. Курс по сценической речи для педагогов бразильской театральной школы провела доцент кафедры сценической речи ГИТИСа, кандидат искусствоведения Ирина Автушенко, передает пресс-служба института.

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