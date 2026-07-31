В Бразилии завершилась Международная школа ГИТИСа

В Сан-Паулу, на площадке Театральной школы Макунаима, завершилась Международная школа ГИТИСа. Курс по сценической речи для педагогов бразильской театральной школы провела доцент кафедры сценической речи ГИТИСа, кандидат искусствоведения Ирина Автушенко, передает пресс-служба института.
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