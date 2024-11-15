Неточности перевода: как «кувшин Пандоры» в течение 500 лет был «ящиком»

ВА

Владимир Акулов

Так и в Библии " В начале было слово " переведено с древнегреческого неточно ...*Слово * - *логос * означает *мысль*...Правило писать " В начале была мысль *...И *дева* Мария , родившая Христа ...Была не в смысле *девственница* , а *достойная приличная женщина*... *Дева* - *достойная уважаемая женщина *...