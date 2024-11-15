Неточности перевода: как «кувшин Пандоры» в течение 500 лет был «ящиком»

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Так  и  в  Библии &quot;  В  начале  было  слово &quot;  переведено  с  древнегреческого  неточно   ...*Слово * -  *логос *  означает  *мысль*...Правило  писать  &quot;  В  начале  была  мысль  *...И  *дева*  Мария ,  родившая  Христа  ...Была     не  в  смысле  *девственница* ,  а  *достойная  приличная  женщина*... *Дева* -  *достойная уважаемая  женщина *...
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