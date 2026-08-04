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Царьград

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Выпускница из Мурома набрала 300 баллов на ЕГЭ во Владимирской области

Выпускница из Мурома набрала 300 баллов на ЕГЭ во Владимирской области

Во Владимирской области подведены итоги государственной итоговой аттестации. По информации региональных властей, система образования продемонстрировала улучшение качества подготовки выпускников, при этом средний балл Единого государственного экзамена возрос практически по всем дисциплинам.

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