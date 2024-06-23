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Путин заявил, что РФ может рассчитывать только на собственную боевую технику

Путин заявил, что РФ может рассчитывать только на собственную боевую технику

РФ может рассчитывать только на себя в плане снабжения армии военной техникой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

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