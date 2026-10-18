НЬЮ-ДЕЛИ, 18 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате наезда грузовика на толпу паломников в индийском Гвалиоре.
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