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Школа – не пытка, а эликсир молодости?

Школа – не пытка, а эликсир молодости?

Новое исследование американских ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке, проведенное совместно с коллегами из Великобритании и Норвегии, открывает любопытную связь между продолжительностью обучения и продолжительностью жизни.

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