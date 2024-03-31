Школа – не пытка, а эликсир молодости?

Новое исследование американских ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке, проведенное совместно с коллегами из Великобритании и Норвегии, открывает любопытную связь между продолжительностью обучения и продолжительностью жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии