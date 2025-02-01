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Профессор из Германии Вольф призвал немцев и россиян прийти к миру и дружбе

Профессор из Германии Вольф призвал немцев и россиян прийти к миру и дружбе

Немцы и русские больше никогда не должны воевать. Об этом заявил профессор из ФРГ Ханс Бернхард Вольф, представляя свой доклад в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, сообщает РИА Новости.

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