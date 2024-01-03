Приметы и поверья в День Анастасии 4 января 2024 года Анна МалекЦерковный православный календарь подскажет россиянам, какое церковное торжество выпадает на 4 января 2024 года и какие погодные приметы и народные поверья чтут в эту зимнюю дату.