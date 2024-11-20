В России повысят пенсии всем пенсионерам с 1 января 2025 года: Сумма, условия

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Комментарии
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Василий Васильев
Очень интересно насчет &quot;если повышение не будет дотягивать до уровня инфляции в стране, то у правительства есть полномочия увеличить индексацию&quot;. Т.е. сейчас, по мнению Правительства, инфляция равна или меньше 7,3%. Странно, ведь даже Росстат, который всегда высасывал уровень инфляции из пальца, и то постеснялся этой цифры. По мнению Росстата инфляция уже существенно выше 8%.  Но разве наших депутатов когда-то смущало несоответствие цифр &quot;назначенной&quot; Кремлем инфляции и инфляции реальной ? Никогда этого не было и вот опять (В. Черномырдин).
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