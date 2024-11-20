В России повысят пенсии всем пенсионерам с 1 января 2025 года: Сумма, условия

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Василий Васильев

Очень интересно насчет "если повышение не будет дотягивать до уровня инфляции в стране, то у правительства есть полномочия увеличить индексацию". Т.е. сейчас, по мнению Правительства, инфляция равна или меньше 7,3%. Странно, ведь даже Росстат, который всегда высасывал уровень инфляции из пальца, и то постеснялся этой цифры. По мнению Росстата инфляция уже существенно выше 8%. Но разве наших депутатов когда-то смущало несоответствие цифр "назначенной" Кремлем инфляции и инфляции реальной ? Никогда этого не было и вот опять (В. Черномырдин).