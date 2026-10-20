38-летняя телеведущая и бизнесвумен Оксана Самойлова была вынуждена публично опровергать волну слухов, обрушившуюся на нее после развода с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном), который официально состоялся 1 апреля.