Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров, пострадала остановка на улице Берёзовая в Рязани.Днем 21 октября произошло возгорание остановки общественного транспорта на улице Берёзовая города Рязани.
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