Главные новости за ночь: падение метеора, редакция на МКС и идеальная длительность объятий

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. Жители нескольких регионов Приволжского федерального округа стали свидетелями, как неизвестный светящийся объект попал в атмосферу Земли и сгорел в небе.
Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. Жители нескольких регионов Приволжского федерального округа стали свидетелями, как неизвестный светящийся объект попал в атмосферу Земли и сгорел в небе.
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