ГК «ЛокоТех» завершила реформу системы снабжения и автоматизировала контроль за поставкой комплектующих

Во всех 13 филиалах «ЛокоТех-Сервис» созданы департаменты снабжения, в собственность компании перешли 126 складов, которые обеспечивают товарно-материальными ценностями (ТМЦ) 88 сервисных локомотивных депо.
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