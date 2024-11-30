В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов выступил с инициативой увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах и рассмотреть возможность возвращения нормы о принудительном изъятии жилья, которое используется с нарушением санитарных норм.
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