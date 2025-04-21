Соседов отчитал Королеву после конфликта на шоу «Суперстар!»: «Наташа наговорила ерунды»

Музыкальный критик прокомментировал отношения с коллегами по проекту. Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Сергей Соседов Пресс-службаСергей Соседов прокомментировал свою ссору с Наташей Королевой, выступившей ведущей шоу «Суперстар!» вместо Лолиты Милявской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии