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Соседов отчитал Королеву после конфликта на шоу «Суперстар!»: «Наташа наговорила ерунды»

Соседов отчитал Королеву после конфликта на шоу «Суперстар!»: «Наташа наговорила ерунды»

Музыкальный критик прокомментировал отношения с коллегами по проекту. Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Сергей Соседов Пресс-службаСергей Соседов прокомментировал свою ссору с Наташей Королевой, выступившей ведущей шоу «Суперстар!» вместо Лолиты Милявской.

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