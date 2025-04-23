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Язык Зеленского до Лондона не доведет: он опять сболтнул лишнего

Язык Зеленского до Лондона не доведет: он опять сболтнул лишнего

22 апреля стало известно, что глава Госдепартамента Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где он должен был участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме.

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