Владелец здания, в котором был ночной клуб «Полигон», отрицает причастность к его работе

Страна и люди

Депутат костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, который является собственником здания сгоревшего ночного клуба «Полигон», все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения, не имеет.