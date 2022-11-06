Страна и люди

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Владелец здания, в котором был ночной клуб «Полигон», отрицает причастность к его работе

Владелец здания, в котором был ночной клуб «Полигон», отрицает причастность к его работе

Депутат костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, который является собственником здания сгоревшего ночного клуба «Полигон», все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения, не имеет.

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