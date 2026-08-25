Росатом обсудил с Египтом локализацию атомных станций

Глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр электроэнергии Египта Махмуд Эсмат обсудили в Нижнем Новгороде возможность локализации плавучих атомных электростанций и малых АЭС, изучая перспективы сотрудничества в этой области.
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