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Царьград

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Росатом обсудил с Египтом локализацию атомных станций

Росатом обсудил с Египтом локализацию атомных станций

Глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр электроэнергии Египта Махмуд Эсмат обсудили в Нижнем Новгороде возможность локализации плавучих атомных электростанций и малых АЭС, изучая перспективы сотрудничества в этой области.

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