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Царьград

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Врач Агапкин назвал продукты, защищающие от слабоумия

Врач Агапкин назвал продукты, защищающие от слабоумия

Состав кишечной микрофлоры напрямую связан с развитием психических заболеваний.В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог  Сергей Агапкин рассказал о пользе ферментированных продуктов для профилактики слабоумия.

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