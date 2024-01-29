В Камбодже пропишутся JAC, BAW, Kaiyi и VGV под единым брендом GTV

В Камбодже пропишутся JAC, BAW, Kaiyi и VGV под единым брендом GTVРасположенная в Юго-Восточной Азии страна Камбоджа уже имеет автопромышленность: там действуют сборочные площадки концернов Hyundai и Ford.
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