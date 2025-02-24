Во французском Марселе произошёл взрыв около дипмиссии России

Телеканал BFMTV заявляет, что рядом с генконсульством России во французском Марселе произошёл взрыв. «Пожарные Марселя подтвердили, что в 8-м округе Парижа, недалеко от российского консульства, произошёл взрыв», — говорится в материале.
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