Во французском Марселе произошёл взрыв около дипмиссии России

Телеканал BFMTV заявляет, что рядом с генконсульством России во французском Марселе произошёл взрыв. «Пожарные Марселя подтвердили, что в 8-м округе Парижа, недалеко от российского консульства, произошёл взрыв», — говорится в материале.