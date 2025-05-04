Власти Москвы предупредили о сильном ветре в понедельник

Ветер с порывами до 17 м/с ожидается 5 мая в Москве, 4 мая сообщает пресс-служба столичная мэрия. Со ссылкой на данные прогнозов, сообщается, что из-за усиления ветра до 17 м/с 5 мая жителям Москвы следует соблюдать осторожность.