Власти Москвы предупредили о сильном ветре в понедельник

Ветер с порывами до 17 м/с ожидается 5 мая в Москве, 4 мая сообщает пресс-служба столичная мэрия. Со ссылкой на данные прогнозов, сообщается, что из-за усиления ветра до 17 м/с 5 мая жителям Москвы следует соблюдать осторожность.
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