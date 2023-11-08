Эффективность ЗРК «Железный купол» при массированных обстрелах

Боевая работа "Железного купола" во время операции "Страж стен", 2021 г. Фото Минобороны Израиля В течение последнего месяца национальная система противоракетной обороны Израиля проходит самую суровую и длительную проверку боеспособности в реальных условиях.
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