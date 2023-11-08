НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • фарид сабиров
    Нет  ни одного государства в Мире , кого бы еще амеры не кинули . Все идет к тому что не сегодня завтра кинут хохлов....Министр обороны Ф...
  • Рудольф Захарян
    А разве Ким Чен Ын  обещал Штатам ранее не поставлять кому-то своё вооружение?..Глава Госдепа США...
  • Сергей Ипатов
    "Оф Холь», что можно перевести как «Феникс».".                                            Значит, сгорят обязательно,...Власти Израиля от...

Эффективность ЗРК «Железный купол» при массированных обстрелах

Эффективность ЗРК «Железный купол» при массированных обстрелах

Боевая работа "Железного купола" во время операции "Страж стен", 2021 г. Фото Минобороны Израиля В течение последнего месяца национальная система противоракетной обороны Израиля проходит самую суровую и длительную проверку боеспособности в реальных условиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх