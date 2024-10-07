Разгул русофобии: как в Европе соревнуются в ненависти к России

Использованы материалы: Global Look Press/Eric Lalmand/Keystone Press Agency, Global Look Press/Armin Weigel/dpa, Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency На этой неделе Управление верховного комиссара ООН по правам человека публикует новый доклад о ситуации на Украине и приведенные в нем данные страшны по своей сути.
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