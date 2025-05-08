Spiegel: Евроепутаты ЕП посетят Москву для участия в торжествах 9 мая

Делегация депутатов ЕП, в составе которой два немецких политика из партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ), прибудет в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.
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