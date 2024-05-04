НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рианчо о Карпине: «Мостовому нехорошо критиковать коллегу, приводя мало аргументов. Валерий знает, как тренировать, умеет руководить»

«Валерий знает, как тренировать, умеет руководить и готов хорошо выполнять свою работу. Мостовому нехорошо критиковать, приводя мало аргументов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх