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В Татарстане в 2024 году планируется построить 3 млн 150 тыс. кв. м жилья, из них уже введено 399 тыс. кв. м

О том, как реализуются в Татарстане программы жилищного строительства, об обеспечении жильем отдельных категорий граждан доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

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