Мэр Казани сдал свое ружье: кому и зачем

КАЗАНЬ, 4 марта, ФедералПресс. Мэр Казани сдал свое ружье ИЖ-27 и патроны к нему. Ильсур Метшин сделал это, приняв участие в акции «Передай ружье и боеприпасы», направленной на поддержку российских бойцов в зоне СВО.