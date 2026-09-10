Звезда «Слова пацана» Минекаев станет отцом во второй раз

Актер Рузиль Минекаев сообщил, что во второй раз станет отцом. Артист опубликовал семейное видео, на котором его жена Азиза Бекманова показала заметно округлившийся живот.
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