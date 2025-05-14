Путин проверил премьер-министра Малайзии исторической загадкой

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму историческую загадку: кому предназначался третий трон в Андреевском зале?Как рассказал глава государства, малайзийский лидер, почти не раздумывая, предположил, что трон мог быть установлен для второй супруги царя.
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