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Почти треть россиян подрабатывают

Почти треть россиян подрабатывают

Практически треть — 29% — россиян подрабатывают. Из них четверть респондентов (25%) совмещают дополнительную работу с основной, в то время как 4% заявили, что подработка является их основным источником дохода.

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