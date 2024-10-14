Почти треть россиян подрабатывают

Практически треть — 29% — россиян подрабатывают. Из них четверть респондентов (25%) совмещают дополнительную работу с основной, в то время как 4% заявили, что подработка является их основным источником дохода.
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