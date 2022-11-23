Bloomberg: платежная система «Мир» потерпела крах

Издание подвело итог воздействия санкций на альтернативную платежную систему. Аналитики издания Bloomberg пришли к выводу, что на фоне прекращения обслуживания российской платежной системы “Мир” в 6 из 9 стран, в которых она работала, система потерпела крах.
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