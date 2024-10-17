Google обращается к ядерной энергии для питания своего искусственного интеллекта

Перед лицом критики по поводу растущих потребностей искусственного интеллекта в энергии компания Google подписала в понедельник знаковое соглашение о переходе на атомную энергию для обеспечения электрических потребностей своих центров обработки данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии