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Столкновение на железной дороге в Ставропольском крае: два человека погибли

Столкновение на железной дороге в Ставропольском крае: два человека погибли

В Ставропольском крае, в городе Светлограде, произошло столкновение легкового автомобиля с маневровым локомотивом, в результате которого погибли два человека и ещё один получил ранения.

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