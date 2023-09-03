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Археолог нашел ранее запечатанный тоннель под пирамидой ацтеков. Анализ показал, что ход строили еще до индейцев

Археолог нашел ранее запечатанный тоннель под пирамидой ацтеков. Анализ показал, что ход строили еще до индейцев

Исследования древнего ацтекского города Теотиуакан уже на протяжении многих десятилетий не утихают. Однако недавнее открытие внутри Пирамиды Луны проливает свет на то, насколько поверхностными оказались наши знания о культуре этого удивительного места.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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1 д.
Леонид Руси
Господь не давал соцсети. Не надо грязи! Одну и туже вывеску везде сувать... признак отсутствия всякого интеллекта
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20 час.

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