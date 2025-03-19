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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игнатов пропустит не менее 2 недель из-за травмы. Мышечное повреждение у хавбека «Спартака» носит более серьезный характер (Metaratings)

Ранее 24-летний хавбек вернулся в общую группу «Спартака», но позже выяснилось, что его мышечное повреждение носит более серьезный характер, сообщает Metaratings.

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