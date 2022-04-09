Заварухин останется главным тренером «Автомобилиста», Ореховский и Владимир Воробьев войдут в штаб («Чемпионат»)

Николай Заварухин сохранит должность главного тренера «Автомобилиста». Как утверждает «Чемпионат», помощниками 47-летнего тренера станут Олег Ореховский и Владимир Воробьев.

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