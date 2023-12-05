Премьер Румынии: республика может сыграть основную роль в реконструкции Украины

Румыния может сыграть ключевую роль в ходе восстановления Украины после завершения боевых действий. Об этом заявил премьер-министр республики Марчел Чолаку, сообщается на официальном сайте правительства страны.
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