В Камчатском крае усилен контроль за качеством работ по благоустройству

В Камчатском крае губернатор Владимир Солодов призвал глав муниципальных образований и органов исполнительной власти региона активно участвовать в реализации проектов по благоустройству и ремонту дорожной инфраструктуры.
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