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Выяснилось, кто вместе с Лепсом избивал посетителя кафе

Выяснилось, кто вместе с Лепсом избивал посетителя кафе

+ A — Предположительно это его концертный директор По предварительной информации, активным участником драки, в которой популярный певец Григорий Лепс нанес несколько ударов посетителю питейного заведения, стал директор артиста Владимир Урюпин.

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