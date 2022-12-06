Выяснилось, кто вместе с Лепсом избивал посетителя кафе

+ A — Предположительно это его концертный директор По предварительной информации, активным участником драки, в которой популярный певец Григорий Лепс нанес несколько ударов посетителю питейного заведения, стал директор артиста Владимир Урюпин.
+ A — Предположительно это его концертный директор По предварительной информации, активным участником драки, в которой популярный певец Григорий Лепс нанес несколько ударов посетителю питейного заведения, стал директор артиста Владимир Урюпин.
Свежие комментарии