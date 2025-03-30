Ефимов: в районе Щукино появится образовательный комплекс на 275 мест

На северо-западе Москвы, в районе Щукино, построят образовательный комплекс на 275 мест. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, объект появится в составе многофункциональной жилой застройки.
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