Певец Al B. Sure заявил, что предупреждал Ким Портер не вмешиваться в дела Пи Дидди

Певец и продюсер Al B. Sure! (Альберт Джозеф Браун III – настоящее имя) заявил в документальном фильме "Дидди: Создание плохого парня", что предупреждал бывшую жену, модель Ким Портер, не вмешиваться в дела Пи Дидди (Шона Комбса).