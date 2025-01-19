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Певец Al B. Sure заявил, что предупреждал Ким Портер не вмешиваться в дела Пи Дидди

Певец Al B. Sure заявил, что предупреждал Ким Портер не вмешиваться в дела Пи Дидди

Певец и продюсер Al B. Sure! (Альберт Джозеф Браун III – настоящее имя) заявил в документальном фильме "Дидди: Создание плохого парня", что предупреждал бывшую жену, модель Ким Портер, не вмешиваться в дела Пи Дидди (Шона Комбса).

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